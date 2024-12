Secoloditalia.it - Femminicidio di Natale ad Ascoli Piceno: ammazza la moglie nel sonno a coltellate

Immancabile, assurdo, aberrante, arriva l’ennesimo, nei giorni che precedono il. Nella notte in un villetta di Ripaberarda, ad, un uomo ha ucciso lanel, con i figli in casa. Poi, dopo essersi ferito con la stessa lama, ha avvisato di quanto appena accaduto i parenti che vivono al piano inferiore dell’abitazione. E a quanto pare ha tentato il suicidio. Massimo Malavolta, questo il nome dell’assassino, ha ucciso Emanuela Massicci, 40 anni.Ildinella casa con i figli che dormivanoL’uomo, un italiano di 48 anni, ha colpito più volte ladi 45 con un coltello, uccidendola in camera da letto. Poi, feritosi anche lui, ha chiamato i genitori dai quali è partita la chiamata ai carabinieri. Sul posto i militari della stazione di Ripaberarda e il procuratore di turno, mentre si attende l’arrivo del medico legale.