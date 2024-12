Tpi.it - Fedez preoccupa i fan, il rapper a Sarà Sanremo con l’aria distratta e assente: “Non sta bene” | VIDEO

i fan, ilconi fan: il, infatti, è apparso a, il programma in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 19 dicembre nel corso del quale sono stati rivelati i titoli dei brani in gara alla kermesse musicale, non a suo agio e conspaesata.Il cantante ha rivelato che il titolo del suo brano è Battito spiegando poi di che cosa parla la canzone: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.L’annuncio di @Ma tutto? #2025 pic.twitter.com/k3chlKOr9t— M SOCIAL MAGAZINE (@msocialmagazine) December 18, 2024Sui social, inoltre, non è sfuggito il fatto che il cantante è stato accompagnato nel backstage dal conduttore Carlo Conti, cosa che non è avvenuta con gli altri cantanti in gara.