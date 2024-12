F1 l’Africa spinge per un GP | Ruanda in pole ma c’è anche il Sudafrica

Leggi su Sportface.it

Possibile futuro in Africa per la Formula 1, che vuole espandersinell’unico continente in cui non si disputa neppure un Gran Premio e spera di farlo al più presto. Il circus strizza ormai da tempo l’occhio al continente nero e non è un caso che i recenti FIA Awards, in cui Max Verstappen e gli altri piloti sono stati premiati al termine della stagione, si siano svolti a Kigali, capitale del. L’altro paese interessato a ospitare una gara è il, ma in ogni caso ci vorrà del tempo.Assente dal 1993L’ultimo Gran Premio di Formula 1 andato in scena in Africa risale al 1993, vale a dire 31 anni fa, quando i piloti corsero sul circuito di Kyalemi, nei pressi di Johannesburg, la città più grande del. Ai tempi si trattava della normalità, tanto che ammontano a 23 le gare disputate nel continente africano.