Calciomercato.it - È una Juve di cristallo: da Cambiaso a Douglas Luiz, il punto sugli infortunati

Prosegue l’emergenza infortuni in casa bianconera. Ecco le ultime dalla Continassa in vista della gara di domenica contro il MonzaSi uscirebbe pazzi mettendosi a contare il numero di infortuni avuti dallantus in questa prima parte di stagione. A Thiago Motta bisognerebbe chiedere conto della fragilità dei suoi calciatori, dato che la natura di molti degli infortuni è muscolare. Quel che è certo è che ha fra le mani una squadra di. Con tutte le conseguenze del caso, su tutte i punti persi per strada vista l’impossibilità di un vero turnover.dida– calciomercato.itL’infermeria bianconera sembra il pronto soccorso di una grande città. Ci è appena tornato, l’oggetto misterioso dellae, dopo Koopmeiners, il secondo acquisto più costoso della scorsa campagna acquisti.