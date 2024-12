Drammatico investimento a Latina | pensionato di 80 anni muore sul colpo

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia in Piazza Buozzi: anziano investito e uccisoUnincidente si è verificato nel tardo pomeriggio in piazza Buozzi, proprio di fronte al Tribunale. Un anziano è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a piedi.Tentativi di soccorso inutiliNonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I sanitari, arrivati sul posto con un’ambulanza, hanno potuto solo constatarne il decesso prima del trasporto in ospedale.La dinamica in fase di ricostruzioneGli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente. Stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti, in quanto la tragedia è avvenuta sotto gli occhi di diversi passanti.La conducente sotto chocAlla guida dell’auto che ha investito l’anziano c’era una giovane, rimasta sotto choc per quanto accaduto.