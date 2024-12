Iodonna.it - Diventare genitori: quando l’aiuto arriva dall’azienda

Leggi su Iodonna.it

si parla di welfare aziendale a sostegno dellaalità si pensa quasi sempre a benefit che permettano ai dipendenti-neodi bilanciare lavoro e vita privata senza dover rinunciare alla carriera. Strumenti importantissimi, certo, che interessano però oggi un numero sempre più esiguo di persone. Secondo i dati Istat, infatti, in Italia la natalità è diminuita drasticamente tanto che si stimano meno di 400.000 nascite all’anno. Una situazione che non sembra destinata a migliorare, guardando ai dati provvisori relativi ai primi sette mesi del 2024 e a cui si aggiunge anche un tasso di fertilità in calo in tutta Europa.Un benefit speciale a sostegno della fertilitàÈ in questo contesto che si inserisce l’iniziativa lanciata da Merck, azienda leader nel settore tecnologico e scientifico, che ha pensato di puntare a un sostegno allaalità diverso dal solito, offrendo cioè un benefit, o meglio un ‘fertility benefit’, a chi ancora genitore non è ma desidera diventarlo.