Linkiesta.it - Diego Rossi alla scoperta di New York

Leggi su Linkiesta.it

Finalmente! Un desiderio che frullava nella testa di Riccardo Orfino da tempo, e potrebbe essere il primo realizzato di una lunga serie: portare a New, un cuoco con cui condivide il rispetto della materia prima e non solo. E cosìtenera età di 39 anni l’estroso cuoco di Trippa a Milano è sbarcato (atterrato) per la prima volta in vita sua negli Stati Uniti, nientepopodimeno che nella Grande Mela. Come detto, lo ha invitato Riccardo Orfino, chef di Osteria 57, Alice e anche di tutto quello che è contenuto nello speciale “contenitore” Travelers Poets & Friends che è stato il palcoscenico di una serata di grande successo dovesi è esibito nel cavolo arrosto con uova di trota e salsa alle erbe, e poi polpette di cuore fritte con maionese al pimenton.Quattro postazioni con quattro chef: Orfino, naturalmente, con uno spaghetto ai tre pomodori e bresaola di tonno e crudo di pesce “dry aged”, poi Taylor Hester, l’executive di Roscioli che ha aperto un anno fa, ovviamente master commander di carbonara, cui ha affiancato un supplì con spaghetto al ragù e mozzarella, infine Jeremiah Stone, chef di Bar Contra che ha preparato trippe brasate con cicoria stufata e salsa verde accompagnata con un cocktail a base di Cynar, sciroppo di semi di sedano e champagne.