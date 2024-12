ContaminAzione prologo di una rinascita | talk e concerti a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

di una», è la rassegna-contenitore di appuntamenti musicali, gratuiti, che si svolgono nel periodo pre natalizio a. Sulla scia dell’evento “#Classico contemporaneo», quest’anno la rassegna, porta la firma dei due direttori artistici Michele De Finis e Marco Messina, che propongono location di forte impatto per una programmazione di incontri tra il pubblico e gli artisti e live musicali Oggi è stata la volta delcon Antonio Fresa e Marco Messina, storico musicista dei 99 posse, compositore di colonne sonore come Martin Eden, negli spazi di Palazzo Cavalcanti, giovedì 19 dicembre, si darà il via aiall’. ex ospedale militare, struttura storica della città che è stata da pochissimo completamente restaurata, senza aver perso il fascino delle memorie Con il live della dj e vocalist Sara Persico e Davide «BOOSTA» Dileo il tastierista e fondatore dei Subsonica, in Post Piano Session /