Concerto di Natale a Grosseto | tre generazioni unite dalla musica

con l’ensemble vocale del liceole e l’orchestra "sempre". Tresi incontrano per festeggiare il. L’occasione è ildi oggi alle 16 al centro anziani "Ferrucci" di(ingresso libero per tutti), che vedrà l’esibizione dell’ensemble vocale del liceole e dei piccoli componenti dell’orchestra "sempre" di Roselle per gli ospiti della struttura. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e sostenuta dall’assessore al Sociale, Chiara Vazzano, in collaborazione con Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Gli alunni del liceole sono preparati dai docenti Lorenza Baudo, Tamara Pintus, Marco Rencinai e Gloria Mazzi; i piccoli dell’orchestra "sempre" sono seguiti dalle docenti Laura Bianchi, Debora Andolina e Rossella Pratesi.