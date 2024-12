Quotidiano.net - Complicità sanitarie per Messina Denaro: indagati medici a Palermo

Per curarsi, finire sotto i ferri dei chirurghi e godere di ricette intestate a prestanomi, Matteoaveva costruito una ramificata rete die connivenze tra i camici bianchi. Ne sono convinti i magistrati della Direzione distrettuale antimafia – guidata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido – , che hanno disposto perquisizioni negli ospedali Villa Sofia e Civico diper cercare di fare luce sulle coperture di cui ha goduto "‘o sicc", il padrino di Castelvetrano primula rossa per trenta anni, arrestato il 16 gennaio 2023 dai carabinieri del Ros e morto in carcere il 23 settembre 2023. Nella ricerca di questa occulta ‘catena sanitaria’, che ha permesso al capomafia di farsi operare agli occhi e al colon retto, e di sottoporsi a chemioterapia godendo di assoluta privacy, arriva anche un avviso di garanzia per il medico oculista Antonino Pioppo,69 anni, primario prima a Villa Sofia, ora al Civico di(perquisito il suo studio privato).