Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Merckx su Van Looy: “Un grandissimo avversario”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 19 dicembre 2024 - Rivali, mai amici e forse a tratti anche nemici sportivi, ma con il massimo rispetto possibile: intercettato dai microfoni di Belga Press, Eddyha parlato del suo rapporto con Rik Van, scomparso ieri dopo una breve malattia. Le dichiarazioni di"E' stato un grande campione. Sapevo che ultimamente non stava bene e mi dispiaceva. E' stato uno dei migliori corridori del Belgio e per me è stato un grande": queste le prime parole del Cannibale, che insieme al compianto 'Imperatore di Herentals' e a Roger De Vlaeminck ha vinto tutte le Classiche Monumento. "Se dovessi gareggiare oggi contro Rik, saprei che non è un rivale come gli altri. La sua forza e la sua volontà di vincere sono doti che mi rimarranno sempre impresse. Era molto difficile correre contro di lui.