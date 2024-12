Inter-news.it - Bijol strizza l’occhio all’Inter: «Bello essere accostato a loro. Spero vinca in Europa!»

, difensore dell’Udinese oggi avversaria dell’Inter in Coppa Italia, in un’intervista rilasciata a The Italian Football Podcast, ha parlato dell’interesse dei nerazzurri nei suoi confronti.SUL MERCATO – Jakanon nasconde l’emozione pera un club come l’Inter, in vista del mercato di gennaio e non solo: «Sicuramente è una bella cosa da sentire. Ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci, quindi finché non c’è nulla di concreto non c’è molto di cui parlare. Handanovic ha giocato tanti anni in Italia, si fatto davvero un bel nome passando da Udine a Milano. In Slovenia è ritenuto un grandissimo calciatore che ha aperto la strada a noi giocatori più giovani venuti dopo. Mia ambizione? Giocare in Champions League e in Premier League,che questo accada».LOTTA SCUDETTO –fa un pronostico riguardo la lotta scudetto e non solo: «Credo che l’Inter sia ancora la squadra più forte in Italia, contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta dipronta quando arrivano le grandi partite.