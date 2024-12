Lanazione.it - Banco Alimentare. Mobilitazione in Valdarno

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Solidarietà, attenzione per gli altri e amicizia sono alcuni dei valori preziosi che ispirano l’attività della Colletta del. In questi giorni è stato stilato il bilancio delle iniziative di raccolta allestite nelle ultime settimane e in particolare nello scorso mese di novembre. Davvero straordinaria la risposta dei valdarnesi e dei tanti “volontari” impegnati nella sensibilizzazione di quanti hanno donato generi alimentari facendo la spesa, ad esempio, in un supermercato di San Giovanni o in un analogo punto vendita di Figline. Nel complesso, secondo i dati riferiti da Andrea Antelli, referente per ildella Colletta, la partecipazione è stata sorprendente e ha permesso di mettere insieme con le raccolte “porta a porta” più di 2 tonnellate di cibarie da distribuire a chi ha bisogno.