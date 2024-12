Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Michele Cacciato, Sceglie Amal!

: si scopre cheaveva una relazione parallela con un’altra ragazza al di fuori del programma. Liti anche tra Diego e Claudia!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha segnato l’epilogo del trono diLongobardi. Dopo la vicenda del profilo fake, è emerso anche che finoraha avuto una relazione parallela che ha chiuso solo il 7 dicembre. Caos poi anche per Diego.aveva un’altra ragazza fuori dal programma!È stata registrata una nuova puntata di, iniziata con l’ingresso in studio diLongobardi. Lui aveva l’abito elegante per la scelta, ma è stato fermato da Maria De Filippi prima che potesse parlare. Infatti la conduttrice dice che tutta la redazione è furiosa con lui, perché sono stati contattati da una ragazza di nome Alessandra che ha raccontato di aver avuto una relazione con lui.