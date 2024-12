Zonawrestling.net - WWE: Finale thrilling ad NXT. Williams rimane campione, Thorpe si scaglia contro Shawn Michaels

La scorsa settimana Eddyè riuscito a conquistarsi una title shot dopo aver ingannato tutti, GM Ava compresa.la settimana prima aveva simulato un attacco backstage, fingendo dire gravemente infortunato, tale avvenimento lo ha estromesso dall’Iron Survivor Challenge, ma con tanta astuzia è riuscito ad ottenere una sfida colTricksenza alcun sforzo fisico. Solo dopo aver firmato il contrattoha rivelato la sua strategia e stanotte ad NXT ha potuto affrontare ilnel main event.Chi ha vinto?L’inizio del match è stato a favore delche ha portato il pubblico dalla sua parte,è riuscito a reagire dopo un piccolo incidente con le corde per, nulla a che vedere con il quasi strangolamento di Deadline per fortuna, e con la sua ottima tecnica ha mantenuto in equilibrio il match.