Un consulente aziendale nel settore della sicurezza

Per una realtà di consulenzaad Agrate Brianza si ricerca 1 tirocinantearea. La persona verrà affiancata e formata nel ruolo diper affiancare le aziende nella gestione e implementazione dei sistemi di, nella valutazione dei rischi e nell’adempimento delle normative vigenti. Non è richiesta esperienza nella mansione. La volontà è di inserire una nuova figura all’interno del team che sia interessato ai temi legati alla, capace di rapportarsi con le aziende, e con volontà di crescere nel ruolo. Si richiede: laurea in Ingegneria, Tecnicheprevenzione, o titolo equipollente si valutano anche profili privi di tali lauree. Conoscenzanormativa italiana in materia di. Ottime capacità di comunicazione e relazione con i clienti Disponibilità a spostamenti sul territorio nell’arcogiornata.