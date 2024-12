Inter-news.it - UFFICIALE – Genoa, 777 Partners cede la maggioranza: Dan Sucu nuovo proprietario!

Leggi su Inter-news.it

Ilcambia proprietà: il fondo americano 777le sue quote diall’imprenditore rumeno Dan.LA NOTIZIA – Ilha ufficializzato il passaggio di consegne al vertice della società tra il fondo americano 777e l’imprenditore Dan, Presidente della “Confindustria rumena” e fondatore di Mobexpert, importante azienda di mobili a livello europeo. La decisione giunge in una fase delicata per i liguri, con la scelta di puntare su Patrick Vieira per recuperare posizioni in classifica. Ora un ulteriore scossone, con la speranza dei tifosi di poter ottenere una salvezza tranquilla in Serie A. Con 16 punti, i rossoblù sono momentaneamente tredicesimi in classifica, a +2 sulla terzultima.Ilè di Dan: il comunicato– Ilha pubblicato, sul proprio sito, un comunicato volto ad annunciare la cessione delle quote di: «Il passaggio dirappresenta uncapitolo per il Club più antico d’Italia.