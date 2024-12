Notizie.com - Tutti gli alias di Matteo Messina Denaro, i carabinieri in due ospedali: la stretta sulla rete di “protezione sanitaria” del boss

Leggi su Notizie.com

Utilizzava molti nomi ma su uno in particolare proseguono le indagini: Andrea Bonafede. Ovvero l’che ha “tradito” fino alla cattura, ildella mafia.Gli ultimi dettagli sul nuovo filone d’inchiesta dell’Antimafia di Palermo parlano chiaro. Secondo i pm una vera e propriadi operatori sanitari avrebbe “protetto” l’imprendibile capo mafia permettendogli di curarsi prima agli occhi e poi per un tumore.glidi, iin due: ladi “” del, arrestato il 16 gennaio 2023 proprio in una clinica privata del capoluogo siciliano, è poi morto in carcere il 23 settembre dello scorso anno. Nel giorno in cui sono scattate le manette, dopo 30 anni di latitanza, nel covo deldei corleonesi a Campobello di Mazara, ihanno trovato due ricette mediche per la cura di una grave forma di strabismo (per cui era stato visitato anche in Spagna).