Ilfattoquotidiano.it - Trump contro smart working come Musk: “Se la gente non tornerà al lavoro in ufficio verrà licenziata”

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldsi impegna a dichiarare guerra alda casa dei dipendenti federali. Il futuro inquilino della Casa Bianca annuncia che si batterà per rimuovere l’esenzione alda casa concessa dall’amministrazione Biden. “Ci batteremo” ha annunciato il tycoon. Ma la guerra al teleo allosicuramente incontrerà la resistenza dei sindacati. “Speriamo che Donaldrispetti gli accordi sindacali per lodei dipendenti federali. Altrimenti siamo pronti a lottare per far rispettare i nostri diritti” ha dichiarato il principale sindacato dei dipendenti federali, American Federation of Government Employees, replica al presidente eletto che ha detto che sfiderà in tribunale il contratto, che garantisce ilda remoto fino al 2029, bollandolo“un regalo al sindacato”.