The Game Awards 2024 è da record | l’evento di Geoff Keighley ha realizzato numeri impressionanti

I Thehanno celebrato il decimo anniversario dello show, realizzando un risultato storico: 154 milioni di streaming in tutto il mondo.Dopo aver rivelato pochi giorni fa che i TGAsono stati i più visti di sempre, a dare l’annuncio di cui sopra è stato direttamente, ideatore e conduttore del, che ha ringraziato il pubblico, l’industria videoludica ed il suo team per il successo ottenuto.Questo nuovo traguardo ha inoltre rappresentato un incremento del 31% rispetto ai 118 milioni di streaming dell’edizione 2023, consolidando una crescita costante per i Theiniziata con appena 1,9 milioni di spettatori nella prima edizione del 2014.In tutto questo è importante ricordare che i Thesono riusciti a mantenere le aspettative molto alte del pubblico, includendo non pochi trailer ed annunci importanti tra i quali troviamo i reveal dei nuovi titoli di Naughty Dog, FromSoftware, Ryu Ga Gotoku Studio e dell’iconico sviluppatore giapponese Hideki Kamiya.