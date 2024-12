Ilrestodelcarlino.it - Spesa di Capodanno a Bologna: dalla fenice trans al discorso d’autore. Ecco quanto è stato stanziato

, 18 dicembre 2024 – Ildelle polemiche in piazza Maggiore costa alla città circa 220.000 euro. Unapiù o meno in linea con gli altri anni, ma che torna alla ribalta dopo le contestazioni delle opposizioni in Comune (e di tanti bolognesi) in merito alla singolarità del Vecchione 2024: Mercurio, lafemminista disegnata dall’illustratrice Fumettibrutti (al secolo Josephine Yole Signorelli). Di polemiche ce ne furono anche qualche anno fa, quando l’artista Calcutta prese 5.000 euro di ricompensa per realizzare una playlist, poi consegnata su chiavetta usb, con canzoni da mandare in filodiffusione.. Presentazione del cartellone di iniziative natalizie culturali "Festivamente" e del Vecchione d'artista per la Notte diin Piazza Maggiore. L’altro giorno invece, appena annunciato il ‘pacchettone’ di, si è accesa subito la polemica sul Vecchione.