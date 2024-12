Sport.quotidiano.net - Serie A1 Uisp Empoli Valdelsa: Casa Culturale e Vitolini dominano i gironi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Inarrestabile nel girone A dellaA1 del campionatola corsa della capolista, che con il 2-0 di Montaione allo Strettoio Pub firmato da Quaglierini e Regini ha centrato l’undicesima vittoria in altrettante partite. Nel girone B a dominare invece è il, capace di battere anche la prima inseguitrce Rosselli con un sonoro 3-1 dopo essere andato sotto nel punteggio. A segno Zambelli, Berni e Cerboni. Frena invece la Computer Gross, fermato sull’1-1 a La Serra (Guerrini e Chesi i marcatori), mentre con il gol di Mazzantini e un’autorete il Fibbiana fa suo lo scontro direttolingo con l’Usap e si rilancia in zona ‘finali scudetto’. Passiamo all’A2, dove nel girone A tra le prime della classe rallenta solo la Molinese, fermata sul 2-2 a San Baronto dal Mastromarco: due volte avanti prima con Mele su rigore e poi con Tossi gli arancioneri si fanno infatti rimontare in entrambe le circostanze.