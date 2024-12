Tuttivip.it - “Se ne deve andare”. Grande Fratello, l’uscita prima di Natale non era prevista: “Peccato, mancherà”

Il prossimo 23 dicembre 2024 torna inserata su Canale 5 il “”, con una nuova puntata in diretta e il risultato del televoto settimanale. Al momento, sette concorrenti si trovano in nomination: Helena, Lorenzo, Javier, Tommaso, Zeudi, Emanuele e Bernardo. I sondaggi online, come quelli di “Forum Free”, offrono già un quadro delle preferenze del pubblico, con alcuni gieffini in netto vantaggio.Secondo i risultati parziali, Helena è la concorrente più amata, raccogliendo il 41% dei voti, seguita da Javier con il 20%. Lorenzo Spolverato si posiziona terzo, ottenendo il 18,5% delle preferenze. Nella parte bassa della classifica, Tommaso raggiunge il 9%, mentre Zeudi e Emanuele ottengono rispettivamente il 5,5% e il 3%. Ultimo in graduatoria è Bernardo Cherubini,maggiore di Jovanotti, fermo al 2%.