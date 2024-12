Povia si propone per sostituire Tony Effe al Capodanno di Roma | So cosa vuol dire essere escluso Ma se mi chiamassero andrei

Leggi su Open.online

Fuori, dentro. A proporsi per ildidopo l’esclusione del rapper ex Dark Polo Gang per i suoi testi considerati «lesivi della dignità delle donne» è il cantante de I bambini fanno ooh e Luca era Gay. «Se mi invitassero», dichiaraall’Adnkronos esprimendo solidarietà a. L’esperienza del rapper, infatti, non è nuova al cantautore milanese. «Subisco annullamenti di concerti e allontanamenti dalla Tv da 15 anni per motivi ideologici ad opera di chi parla di uguaglianza e pietà ma poi ti tappa la bocca», aggiunge parlando all’agenzia stampa. «So»«Sono un cantautore sociale che canta temi importanti. So bene disi tratta, e per questo avevo presentato la canzone Arbitro a Sanremo, esclusa. Non so i motivi degli ultimi episodi ma la censura è sempre brutta», continuache dunque non emulerebbe quanto fatto da Mahmood e Mara Sattei, che in solidarietà ahanno deciso di sfilarsi volontariamente dal concerto dial Circo Massimo.