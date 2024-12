Liberoquotidiano.it - **Pd: in coma tesserato a sua insaputa in Campania, Misiani 'vergogna'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Insi ritrova, a suadel Pd. A raccontarlo al Corriere del Mezzogiorno è la moglie di Giovanni Mista, residente nel comune di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, che si è ritrovato tra gli iscritti dem dopo un lungo ricovero in ospedale. Un fatto su cui è intervenuto il senatore dem e commissario del Pd campano, Antonio, parlando a Radio Cusano Campus: "Ho intenzione di verificare fino in fondo quello che è successo che è unae se confermato prenderemo provvedimenti come abbiamo sempre fatto". "Noi - rimarca- i 'signori delle tessere' li abbiamo mandati via e abbiamo contrastato e contrasteremo fino in fondo qualunque forma di abusi e di irregolarità. I provvedimenti li prenderemo verso chi ha fatto una tessera falsa ad una persona che non aveva la minima intenzione.