Pagliuca compie 58 anni l’Inter lo celebra così | Affidabilità talento e carisma!

Gianlucaoggi 58, sua ex squadra, ne hato il compleanno attraverso un messaggio carico di stima e affetto nei suoi confronti.LA STORIA – Gianlucaha militato neldal 1994 al 1999, conquistando una Coppa UEFA nella stagione 1997-1998. Con i nerazzurri, l’ex portiere italiano ha confezionato 234 presenze, di cui 165 in Serie A, subendo 230 reti in totale. Nel 1999,si è trasferito al Bologna, passando poi all’Ascoli nel 2006 per disputare la sua ultima stagione da professionista. Ora, il bolognese si occupa del coordinamento dell’area dei portieri della squadra della sua città. Il messaggio delperre il compleanno diIL COMUNICATO –ha pubblicato un messaggio sul proprio sito ufficiale per esprimere il proprio affetto nei confronti di:«Arrivato alnell’estate del 1994, ha indossato la maglia nerazzurra per 234 partite, lasciando un segno indelebile nei cuori dei tifosi.