"Ok all'estirpazione dei vigneti ma non per tutti e solo in caso di crisi". Arrivano le raccomandazioni finali dell'Unione europea

Espianti deicon fondi nazionali (o eventuali fondi Ocm residui)innecessario per risolvere ledei territori vinicoli, più flessibilità sulle autorizzazioni per i nuovi impianti, mantenimento del supporto finanziario alle esportazioni, un più efficace monitoraggio strategicoe preferenze dei consumatori a livello globale, semplificazioni per le piccole imprese del vino, incentivi alle assicurazioni contro i rischi climatici. Sono alcunerivolte alla Commissionecontenute nel documento conclusivo dei lavori del Gruppo di alto livello per la politica vitivinicola, riunito a Bruxelles lunedì 16 dicembre. Le varie sigle sindacali e i rappresentanti dei Paesi membri'Europa a 27 hanno trovato la quadra, dopo quattro incontri, e chiuso in tempo l'elencoe richieste all'esecutivo, che nel luglio 2024 aveva lanciato ufficialmente l'iniziativa per raccogliere i pareria filiera, in vistaa futura discussione sulla nuova Pac post 2027.