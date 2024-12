Game-experience.it - Nintendo Switch, è disponibile il riepilogo annuale dedicato al 2024

Leggi su Game-experience.it

ha lanciato la sua iniziativa diper il, consentendo di conseguenza ai giocatori di analizzare e condividere i momenti più significativi del loro anno videoludico suormai sul viale del tramonto.Dopo l’Xbox Year in Reviewed il PlayStation Wrap-Up, accedendo alla pagina dedicata con il proprio accountè possibile visualizzare un resoconto dettagliato delle attività svolte su. Questo include il numero di giochi giocati, il totale di ore trascorse sulla console, i mesi di maggiore attività e persino i generi preferiti.Tra le funzionalità offerte, c’è la possibilità di selezionare il proprio gioco preferito dele condividere immagini personalizzate dei dati con amici e sui social media. Per gli utenti diOnline, iloffre ulteriori informazioni, come la console emulata maggiormente, che potrebbe essere il NES o il Super, per i nostalgici dei classici.