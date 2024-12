Lapresse.it - Nave Amerigo Vespucci in Qatar: ecco dove si trova il veliero

Leggi su Lapresse.it

Inaugurato a Doha, il Villaggio Italia, 30esima tappa del Tour mondiale di. Lo storicoscuola della Marina militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è giunto per la prima volta ininsieme al Villaggio Italia, la ‘Esposizione mondiale itinerante pluriennale’ delle eccellenze italiane voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, 11 Ministeri.Alla cerimonia inaugurale, condotta da Claudia Conte, sono intervenuti il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’ambasciatore d’Italia a Doha, Paolo Toschi, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.