Monte dei Paschi di Siena, si dimettono cinque consiglieri della lista del Mef

Ildeidiha annunciato cheindipendenti, nominati dal ministero dell’Economia e delle Finanze nellapresentata il 27 marzo 2023, hanno rassegnato le proprie dimissioni. Idimissionari sono Paolo Fabris De Fabris, componente del comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell’Organismo di Vigilanza 231; Lucia Foti Belligambi, componente del comitato Remunerazione e del comitato per Operazioni con Parti Correlate; Laura Martiniello, componente del comitato Nomine e del comitato Rischi e Sostenibilità; Annapaola Negri-Clementi, presidente del comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del comitato Remunerazione e Donatella Visconti, componente del comitato Nomine e del comitato per le Operazioni con Parti Correlate.