Migranti Von der Leyen parte subito con la linea dura della Meloni | passa il modello Albania

Ursula von derlascia tutti di stucco, imprimendo un’accelerazione decisa allaitaliana sulla questione migratoria. Una mossa che getta nel panico le toghe rosse e i detrattori di un governo che, per una volta, trova in Europa una sponda inattesa. Ieri, nella sua lettera ai leader europei in vista del summit di domani, la presidenteCommissione europea si spinge oltre e lancia una serie di proposte che non solo sposano il, ma lo proiettano come punto di riferimento per l’intera Unione.Von der: “accelerare sui Paesi terzi”«Abbiamo già chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo di accelerare l’analisi di Paesi terzi specifici che potrebbero potenzialmente essere designati come Paesi di origine sicuri e Paesi terzi sicuri, al fine di stilare elenchi Ue», scrive von der, annunciando consultazioni con Stati membri, Parlamento europeo, Unhcr, Oim e Ong.