Marmellata di arance | profumata e golosa

Leggi su Donnaup.it

Ladiè una confettura tipicamente invernale davvero deliziosa.Questi agrumi non solo sono altamente benefici, ma sono anche molto golosi e in questa versione possiamo sfruttarli per svariate ricette: sul pane tostato o sulle fette biscottate a colazione e a merenda, sulle crepes, sui pancake, ma anche come farcitura per le nostre crostate o i nostri frollini.Non solo, la sua dolcezza leggermente aspra, si sposa divinamente con un bel tagliere di formaggi.Una volta pronta, si mantiene perfettamente inalterata per un massimo di 6 mesi, a patto di aver creato il sottovuoto.Controlliamo ogni volta, premendo al centro dei coperchi per verificare di non sentire il classico suono CLICK CLACK. Ricordiamoci che, al contrario di quelle industriali, le confetture preparate in casa contengono meno zucchero, non possono, quindi, conservarsi integre per un anno e oltre, come avviene per i prodotti confezionati! Segniamo sempre la data di realizzazione per non correre rischi.