Liberoquotidiano.it - Manovra: Di Girolamo (M5S), 'governo menefreghista di fronte a salasso bollette'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Siamo alle prese con unadai connotati non solo scialbi, ma in larga parte offensivi, visto che si vanno buttando soldi a casaccio per prebende ministeriali o ancora peggio per opere farneticanti come il ponte sullo Stretto, mentre si resta belli fermi dinanzi alla morsa del caro-. Il menefreghismo di Meloni e banda su questo è disarmante: quest'inverno le famiglie italiane vanno incontro a una vera e propria flebotomia energetica, con rincari del 30% che potranno toccare anche i 300 euro a nucleo". Così in una nota la senatrice M5S Gabriella Di."E per le imprese, se vogliamo, il quadro sarà persino peggiore. Dopo l'addio al mercato tutelato, tutti i nostri pessimi presagi vanno a trovare conferma. E ilartefice di questo capolavoro che fa? Continua con i suoi messali sul nucleare, cioè la via più dispendiosa e dai tempi più lunghi, mentre le famiglie si svenano.