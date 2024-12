Quotidiano.net - Mahmood con Tony Effe dopo l’esclusione dal concerto di capodanno: “Non parteciperò”

Roma, 18 dicembre 2024 – E a fianco discese. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo non sarà aldial Circo Massimo, dal quale era stato escluso l’esponente della Dark Polo Gang. “Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione didaldi Roma – ha annunciato il cantante su Instagram – Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale”. “Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”, ha concluso. Il sindaco Roberto Gualtieri aveva chiesto “un passo indietro” ale polemiche scaturite per la sua partecipazione alla serata: “È stato un errore”, aveva ammesso il primo cittadino.