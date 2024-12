361magazine.com - L’entourage di Tony Effe interviene sulla questione capodanno e Mahmood dice no in solidarietà

Leggi su 361magazine.com

È polemica sul rapperTiene banco il caso. Il rapper, si sarebbe dovuto esibire per il classico concertone di, ma attualmente sembra che questo non avverrà.Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri si sarebbe opposto: «Non c’è nessuna censura, qui non parliamo del diritto sacrosanto didi esprimersi e fare concerti a Roma, ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell’amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di».Leggi anche: Sanremo 2025, Carlo Conti dà anticipazioni: “I big saranno 31”Gli organizzatori dell’evento, Vivo Concerti e Friends&Partners hanno manifestato: «vivo stupore e dispiacere» per la situazione. Edel rapper parla esplicitamente di un «evidente danno di immagine subito dall’artista» sottolineando come siua «innegabile che questa vicenda abbia espostoa una forte pressione mediatica, rischiando di comprometterne l’immagine e la carriera».