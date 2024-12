Quotidiano.net - Le parole di Mattarella: “Amate pluralismo e democrazia”. Il discorso ai vertici dello Stato

Roma, 17 dicembre 2024 – “Bisogna amare la. Bisogna prendersene cura”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, 17 dicembre 2024. NPK ANSA / Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ È un’esortazione ma ancor più una sincera preoccupazione quella pronunciata dal presidente Sergiodavanti ai massimirepubblicano. Unscevro di riferimenti contingenti, colto quanto sommesso, per mettere in allarme rispetto al rischio di tracollo delle magnificate liberal-democrazie occidentali sotto i magli del populismo davanti alla platea istituzionale.