L'Ucraina attualmente non hasufficienti per riconquistare ile lacon mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia e sulla pressione su Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un'intervista a Le Parisien ripresa dai media ucraini. "Di fatto, questi territori sono ora controllati dai russi. Nonla forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative", ha detto. "Nessun leader ha il diritto di negoziare con il dittatore russo Vladimir Putin senza Kiev, poiché l'Ucraina è la vittima di questa guerra", ha detto il presidente ucraino. Secondo, i negoziati con il dittatore russo nelle condizioni attuali potrebbero dargli l'opportunità di influenzare le decisioni.