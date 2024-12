Ilrestodelcarlino.it - Innovazione nella terapia grazie a Unife

L’università di Ferrara, in collaborazione con l’Università di Padova, ha annunciato lo sviluppo di GY971, un innovativo agente antinfiammatorio per il trattamento della fibrosi cistica. La ricerca è stata resa possibileal sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La molecola ha ottenuto dall’Agenzia Europea per i Medicinali la designazione di ’farmaco orfano’, un riconoscimento riservato ai medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie rare. La notizia è stata resa pubblica a novembre durante la XXII Convention dei ricercatori in fibrosi cistica promossa da Ffc Ricerca, evento che ha riunito i principali ricercatori coinvolti nel progetto: la professoressa Ilaria Lampronti del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara e il Professor Giulio Cabrini, Direttore del Centro di Ricerca sulle Terapie Innovative per la Fibrosi Cistica (InnThera4CF) dell’Università di Ferrara, insieme alla professoressa Adriana Chilin di Unipd.