Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso Zorzi smonta il gossip relativo a lui e Lorenzo Spolverato: “Non so chi sia”

Leggi su Isaechia.it

Il conduttoreha replicato ai pettegolezzi sulla sua presunta relazione segreta con, concorrente del.Le voci sono iniziate a circolare quando, nel corso della diciassettesima puntata del reality, la madre di Shaila Gatta ha raggiunto la figlia nella Casa. A quel punto la signora ha rivelato all’ex velina di Striscia la notizia che il suo (ex) fidanzatofosse in realtà omosessuale (lo stesso, poco dopo, si è lasciato sfuggire una frase – clicca QUI per leggerla – che confermerebbe la sua omosessualità). In aggiunta, durante l’incontro tra la ballerina e sua madre, quest’ultima aveva parlato di un certo Tommy che avrebbe svelato l’omosessualità di. E secondo gli utenti dei social si sarebbe trattato proprio di(vincitore della quinta edizione delVip).