Grande Fratello, Stefania Orlando e il comeback: il commento di Zorzi, Gregoraci e altri ex gieffini

e il suo ingresso nella casa che non è passato inosservato. Tanti ex compagni d’avventura del Gf Vip 5 si sono complimentati con entusiasmo. Ecco chi e i commentiè tornata ale ha portato con sé una ventata positiva. La gieffina si è subito integrata e il suo ritorno in casa ha portato gli ex compagni d’avventura a commentare il suo ingresso in questa edizione. Sono arrivati perciò diversi in bocca al lupo da parte di Tommaso, Elisabetta, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini.Rosalinda in un post dellaha commentato con due cuori, Zenga invece ha scritto: “In bocca al lupo Stefi, Noi tifiamo per te”. Anche Elisabettale ha fatto il suo augurio: “In bocca al lupo Ste!”.Leggi anche–> Francesco Oppini torna alcon? La risposta a sorpresaOppini invece, che pare sia stato contattato di nuovo per il GF in corso, le ha dedicato un post su Instagram e durante una diretta ha detto: “Sono felice e penso che sia perfetta per questo programma.