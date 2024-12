Tvplay.it - Formula 1, colpo di scena: l’addio è ufficiale, c’è il comunicato

è ormai: la notizia è stata data proprio in queste ore e riguarda il mondo della1.Il Mondiale di1 2025 è ancora lontano, ma già cominciano a delinearsi alcune dinamiche che riguardano le scuderie. Se è vero che Max Verstappen è riuscito a tenere in alto l’onore della sua scuderia, vincendo il Mondiale piloti, non si può di certo dire che Red Bull sia uscita trionfante dall’ultimo Mondiale.La vittoria di McLaren ha lasciato tanti punti interrogativi all’interno della scuderia, e c’è voglia di lavorare per tornare finalmente a gareggiare per il successo. Si, anche perchè Ferrari si è piazzata al secondo posto, facendo scivolare la Red bull addirittura al terzo posto della classifica costruttori, nonostante la stessa scuderia vanti al suo interno il pilota vincitore del titolo.