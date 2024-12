Puntomagazine.it - Forcella: dovrà scontare oltre 2 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

64enne pakistano per ricettazione e introduzione di prodotti falsi: pena di 2e 7 mesiNella serata di ieri, ladiha tratto in arresto un 64enne pakistano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.Nello specifico, personale del Commissariato Vicaria-Mercato ha eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 9 dicembreProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenutoespiare la pena di 2e 7 mesi diper ricettazione e introduzione nellodi prodotti con segni falsi.L'articolodidiproviene da Punto! - Il web magazine.