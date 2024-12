Lanazione.it - Firenze, un giorno da vigile all’incrocio. Casco, telefonino e distrazioni. I vizietti sfidano le maxi multe

Leggi su Lanazione.it

, 18 dicembre 2024 – Sono legge da poco più di tre giorni le prescrizioni del Codice della strada. Ma i fiorentini le rispettano? E quanto le nuove regole hanno finora mutato la mobilità cittadina? Quanto siamo disciplinati, più in generale, all’ombra del Cupolone? Domande che trovano già una prima risposta. Per verificarla basta fare un giro su uno degli assi più trafficati e complessi di: il nodo di strade che va da piazza della Federiga fino a piazza Paolo Uccello dove si incrociano tram, ciclabili e tutto il flusso veicolare da Fi Pi Li, Indiano e Scandicci. Un nervo scoperto della viabilità nel quadrante nord ovest di. ??Tralasciando i pesanti inasprimenti su alcool e droghe, non verificabili a colpo d’occhio, ci concentriamo sul giro di vite dato all’anarchia dei monopattini – obbligo di, pure di targa quando scatterà il decreto attuativo, divieto di uso delle ciclabili – e alla guida col cellulare.