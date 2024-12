Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il maltempo cambia i programmi. Niente partenza da Peretola, gruppo verso Pisa

Firenze, 18 dicembre 2024 - Ilche si sta abbattento in queste ore su Firenze e sulla Toscana hato radicalmente i piani anche della, che intorno alle 14 avrebbe dovuto lasciare il Viola Park in direzioneper partire alla volta di Guimaraes intorno alle 15. I viola domani sera sono impegnati in Portogallo (ore 20 locali, le 21 in Italia) nell'ultima sfida del girone di Conference League, quella che deciderà le sorti della classifica. Causa, apppunto, idel club sono stati stravolti. Lasi trova attualmente ancora al Viola Park, ma l'ipotesi delladaè ormai tramontata. Ilviaggerà in pullmanl'aeroporto die intorno alle 17 dovrebbe decollare alla volta di Guimaraes. Ancora il condizionale è d'obbligo, ma al momento è il piano adottato dal club.