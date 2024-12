Ilrestodelcarlino.it - Ex motociclista truffato su Whatsapp: investimenti fasulli e bonifici bloccati

"Io ero un tuo fan quando correvi in pista". Ex noto motocilista professionista jesino viene così agganciato sue invogliato a effettuarein grado di aumentare di 20 volte il ‘capitale’, grazie a un esperto commercialista. "Se versi 60mila euro avrai un guadagno certo di un milione e 200mila euro" l’esca nella quale il 61enne jesino è caduto. Tutto è iniziato il 24 ottobre scorso, quando la vittima, con un passato daprofessionista, si è rivolto al locale commissariato riferendo d’essere stato contattato suda una persona che diceva d’essere un suo fan dei tempi in cui gareggiava in pista. Superato l’approccio iniziale, l’uomo ha proposto al malcapitato guadagni record indicandogli un commercialista che l’avrebbe indirizzato. La vittima si è mostrata disponibile ad effettuare dei versamenti di importo più ridotto, essendo impossibilitato a versare subito tutta la somma.