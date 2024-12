Tvplay.it - Esonero Fonseca, ribaltone Milan: svelato il suo sostituto

Leggi su Tvplay.it

Cambia tutto in casa, perché ormai la situazione che riguarda Pauloè sempre più delicata:già il nome di chi potrebbe sostituirlo.Il pareggio senza gol in occasione di-Genoa, serata in cui il San Siro era stato addobbato a festa per i 125 anni del club rossonero, ha generato una nuova ondata di malumore, che stavolta sembra difficile da arginare. La formazioneista è sempre più distante dalla vetta e dalla zona Champions League della classifica. Ciò ha comportato una doppia reazione da parte della platea dei tifosi. Prima la bordata di fischi al termine della partita contro i rossoblu di Vieira, poi la contestazione in occasione della festa privata del club per festeggiare l’anniversario della sua fondazione.il suo(LaPresse) – tvplay Al momento la società prova a dare ancora fiducia al tecnico Paulo, ma comincia a guardare in prospettiva agli obiettivi da non poter mancare e compie delle serie valutazioni.