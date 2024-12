Ilrestodelcarlino.it - Cristina D’Angelo lascia le Marche: bilancio positivo per i vigili del fuoco

Alluvioni, incendi boschivi, maltempo, vento. Sta per concludersi un altro anno difficile per idel, che salutano la direttrice regionale, al comando dal luglio dello scorso anno: il dipartimento deidel, del soccorso pubblico e della difesa civile l’ha infatti nominata nuovo direttore interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige.sta preparando i bagagli e assumerà l’incarico nelle prossime settimane, intanto traccia undei suoi diciotto mesi marchigiani, ricordando anche i numeri del suo periodo ad Ancona, come quelli degli 800 incendi boschivi che ogni anno flagellano d’estate il territorio delle. "Ildi questo anno e mezzo è assolutamente–, ho acquisito una conoscenza di questo territorio cui ho cercato di restituire l’esperienza accumulata in trent’anni nel corpo nazionale deidel, cercando di portare novità, mantenendo elevati gli standard del soccorso tecnico urgente, ma cercando anche di migliorare tutta l’attività di prevenzione, assolutamente fondamentale.