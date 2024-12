Crescita del mercato digitale in Italia | aumento del 34% nel 2024

Quotidiano.net - Crescita del mercato digitale in Italia: aumento del 3,4% nel 2024

"A fronte di un Pil che aumenterà di pochi decimali, ildovrebbe segnare, negli ultimi dodici mesi, undecisamente più sostenuto (+3,4%)". Emerge dalla pubblicazione sull'andamento delindi Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria delle aziende dell'Ict, realizzata in collaborazione con NetConsulting. Nel primo semestre del, ilha fatto registrare un valore di 39,2 miliardi di euro, con un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, ad avere lapercentuale più sostenuta sono stati i settori dei Servizi Ict (+7,4%), spinti soprattutto dalCloud (+17,2%), i Contenuti e pubblicità(+4,9%) e i Software e soluzioni Ict. (+3,3%). Le stime prevedono una chiusura d'anno su un valore di 81,3 miliardi di euro per unacomplessiva del +3,4% e con i seguenti segmenti ad avere l'andamento migliore: Servizi Ict (+8,2%), Contenuti e pubblicità(+5%) e Software e soluzioni Ict (+4,2%).