Col suv sul passegginopreso dopo 7 ore

14.25 Col suv ha investito un passeggino con una bimba di 3 anni, spinto dalla mamma sulle strisce pedonali,ed è fuggito.7 ore,è stato rintracciato dalla Polizia locale di Milano e arrestato. La bimba ha traumi al volto,ma non è grave Si tratta di un dirigente del Comune di Milano. E' accusato di lesioni stradali e omissione di soccorso.L'uomo,61 anni, era già sospeso dall'incarico per altri motivi.E' stato individuato grazie alla videocamera di un furgone che era sul luogo dell'incidente. Agli agenti ha detto di non essersi accorto di nulla.