Apollo 13 | si sa come andrà a finire ma come Ron Howard nessuno

13 Iris ore 21.15 con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon. regia di Ron. Produzione USA 1995 . Durata : 20 minuti LA TRAMA E' la storia della sventurata (però a lieto fine) missione sulla Luna dell'Aprile 1970. . Al terzo giorno di navigazione, il comandante Lovel lancia un laconico ma preoccupantissimo messaggio "Houston, abbiamo un problema".. Il problema era un'avaria all'astronave che impediva non solo la prosecuzione del viaggio,, ma avrebbe messo in pericolo la vita delll'equipaggi . Ma a Houston sapevano il loro mestiere.. Dopo mille vicissitudini che tennero il mondo col fiato sospeso,, riuscirono a riportare gli astronauti sulla Terra. PERCHE' VEDERLO Perché l'odissea del 1970 è raccontatameglio non si poteva.